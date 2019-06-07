Son Dakika Haberleri: FC Nantes En İyi 10 Asist 2018-19
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FC Nantes En İyi 10 Asist 2018-19

1 saat önce

2018-19 sezonunda FC Nantes, Ligue 1'de 12. sırada yer aldı. Lucas Lima, Kalifa Coulibaly ve Abdul Majeed Waris gibi oyuncuların en iyi asistlerinden bazılarına göz atın.

2018-19 sezonunda FC Nantes, Ligue 1'de 12. sırada yer aldı. Lucas Lima, Kalifa Coulibaly ve Abdul Majeed Waris gibi oyuncuların en iyi asistlerinden bazılarına göz atın.
FC Nantes En İyi 10 Asist 2018-19
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:06 
Abdul Majeed Waris, Lima, Nantes, Spor
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