FC Nantes En İyi 10 Asist 2018-19
1 saat önce
2018-19 sezonunda FC Nantes, Ligue 1'de 12. sırada yer aldı. Lucas Lima, Kalifa Coulibaly ve Abdul Majeed Waris gibi oyuncuların en iyi asistlerinden bazılarına göz atın.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:06
2018-19 sezonunda FC Nantes
, Ligue 1'de 12. sırada yer aldı. Lucas Lima
, Kalifa Coulibaly ve Abdul Majeed Waris
gibi oyuncuların en iyi asistlerinden bazılarına göz atın.
Mesut Özil ve Amine Gülşe mutluluğa adım adım ilerliyor
Ljubomir Fejsa'nın Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu!
Jimmy Durmaz'dan alkış alan hareket!
Sivasspor, Rıza Çalımbay ile sözleşme imzaladı