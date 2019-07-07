FC Nordsjælland 0-3 PAOK FC
34 dakika önce
PAOK, FC Nordsjælland ile olan dostluğuyla 3-0 kazanan oldu. PAOK taraftarları, taraflarını desteklemek ve en sevdikleri oyuncuları görmek için tam bir güç verdiler.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:05
PAOK, FC Nordsjælland ile olan dostluğuyla 3-0 kazanan oldu. PAOK taraftarları, taraflarını desteklemek ve en sevdikleri oyuncuları görmek için tam bir güç verdiler.
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