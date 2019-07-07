Son Dakika Haberleri: FC Nordsjælland 0-3 PAOK FC
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FC Nordsjælland 0-3 PAOK FC

34 dakika önce

PAOK, FC Nordsjælland ile olan dostluğuyla 3-0 kazanan oldu. PAOK taraftarları, taraflarını desteklemek ve en sevdikleri oyuncuları görmek için tam bir güç verdiler.

PAOK, FC Nordsjælland ile olan dostluğuyla 3-0 kazanan oldu. PAOK taraftarları, taraflarını desteklemek ve en sevdikleri oyuncuları görmek için tam bir güç verdiler.
FC Nordsjælland 0-3 PAOK FC
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:05 
Spor
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