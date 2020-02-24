FC Nürnberg de Corendon Airlines ile uçacak - Son Dakika
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FC Nürnberg de Corendon Airlines ile uçacak

6 saat önce

Corendon Airlines, Almanya'nın en köklü kulüplerinden FC Nürnberg'in sponsoru oldu.

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Corendon Airlines, Almanya'nın en köklü kulüplerinden FC Nürnberg'in sponsoru oldu.


Türkiye'de pek çok spor kulübü ve turnuvaya sponsorluk desteği veren Corendon Airlines, yurt dışındaki sponsorluklarına bir yenisini daha ekledi. Yıllık 6 milyon yolcu sayısı ile Avrupa'nın en önemli havayolu şirketleri arasında yer alan ve Almanya'daki pazar payını her yıl daha da geliştiren Corendon Airlines; Alman futbolunun en köklü kulüplerinden, Der Club olarak anılan FC Nürnberg'in sponsoru oldu.


Yapılan anlaşma doğrultusunda Corendon Airlines, 2019 – 2020 sezonu sonuna kadar FC Nürnberg ile birlikte ortak iletişim faaliyetleri gerçekleştirecek, bir uçağını FC Nürnberg'in renkleriyle giydirecek. Corendon Airlines ayrıca Bundesliga 2 ekibinin evi olan Max – Morlock Stadyumu'nda FC Nürnberg taraftarları ile de buluşacak.


"2020 yılında Nürnberg Havalimanı'nın en büyük havayolu olacağız"


FC Nürnberg ile yapacakları anlaşma için çok heyecanlı olduklarını belirten Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, "Corendon Airlines olarak Türkiye, Yunanistan, İspanya, Mısır, İtalya ve İsrail gibi turistik ülkelere haftada 50'den fazla uçuş düzenliyoruz. 2020 yılı içerisinde Nürnberg Havalimanı'nın en büyük havayolu olacağız. Bu sebeple bölgenin en büyük spor amiral gemisi FC Nürnberg ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Yeni iş birliğimizin güzel sonuçlarını dört gözle bekliyoruz" dedi.


"Taraftarımızı gururlandıracak yollar bulacağız"


FC Nürnberg Ticari Direktörü Niels Rossow ise, "Bölgemize son derece bağlı bir havayolu olan Corendon Airlines ile iş birliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Corendon Airlines ile yapacağımız ortak çalışmaları dört gözle bekliyoruz. Birlikte, taraftarımızı gururlandıracak yollar bulacağız" ifadelerini kullandı.


Alman futbolunda kulüpler ile havayolu şirketlerinin sponsorlukları konusunda çok başarılı örnekler bulunduğunu belirten Lagardère Sports Futbol Güney Bölgesi Başkan Yardımcısı Christian Jäger ise Corendon Airlines ile FC Nürnberg arasındaki iş birliğine katkı sağladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. - ANTALYA

Türkiye, Almanya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:11 Kaynak: İHA
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