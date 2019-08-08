Son Dakika Haberleri: FC Porto Krasnodar'da Deplasman Gol Avantajı
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FC Porto Krasnodar'da Deplasman Gol Avantajı

33 dakika önce

Sérgio Oliveira'nun 89. dakikada serbest vuruşu FC Porto'ya, Şampiyonlar Ligi için üçüncü eleme turunda Krasnodar'la ilk bacak bağında galibiyet verdi. FC Porto ikinci ayağı için Estádio do Dragão'ya geri döndü.

Sérgio Oliveira'nun 89. dakikada serbest vuruşu FC Porto'ya, Şampiyonlar Ligi için üçüncü eleme turunda Krasnodar'la ilk bacak bağında galibiyet verdi. FC Porto ikinci ayağı için Estádio do Dragão'ya geri döndü.
Krasnodar, Porto, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:55 
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