FC Porto Krasnodar'da Deplasman Gol Avantajı
33 dakika önce
Sérgio Oliveira'nun 89. dakikada serbest vuruşu FC Porto'ya, Şampiyonlar Ligi için üçüncü eleme turunda Krasnodar'la ilk bacak bağında galibiyet verdi. FC Porto ikinci ayağı için Estádio do Dragão'ya geri döndü.
Sérgio Oliveira'nun 89. dakikada serbest vuruşu FC Porto
'ya, Şampiyonlar Ligi için üçüncü eleme turunda Krasnodar
'la ilk bacak bağında galibiyet verdi. FC Porto ikinci ayağı için Estádio do Dragão'ya geri döndü.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:55
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