FCA, kripto ETN\'lerine yeşil ışık yaktı

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Birleşik Krallık Finansal Davranış Kurumu (FCA), kripto varlık piyasasını daha fazla kurumsallaştırma yolunda önemli bir adım attığını duyurdu.

FCA'dan Kripto Destekli Yatırım Araçlarına Onay

Birleşik Krallık'ta Finansal Davranış Otoritesi (FCA), kripto varlıkların kurumsallaşmasına yönelik önemli bir adım atarak, kripto destekli borsada işlem görebilen senetler (ETN) için bir piyasa segmenti oluşturulmasına izin vereceğini açıkladı.

ETN'ler, bir finansal kuruluş tarafından sunulan ve belirli bir endeksi veya varlık grubunu takip eden borsada işlem görebilen finansal araçlardır. Bitcoin ve Ethereum gibi kripto varlıkları takip eden ETN'ler, yatırımcılara bu varlıklara dolaylı olarak yatırım yapma imkânı sunacaktır.

FCA'nın kararı, kripto varlıkların kurumsallaşması ve daha geniş bir yatırımcı kitlesi tarafından kabul görmesi açısından önemli bir gelişme olarak ifade edilebilir. Uzmanlara göre bu onay, kripto varlık piyasasının büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunacak.

Ancak FCA, kripto varlıkların yüksek risk taşıdığını ve yatırımcıların sermayelerinin tamamını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduklarını savunarak perakende yatırımcıların bu tür ürünlerle ticaret yapmasını yasaklamaya devam ediyor.

FCA, kripto varlık piyasasının gelişmesini yakından takip ediyor. Piyasanın olgunlaşması ve yatırımcılar için daha güvenli hale gelmesi ile FCA perakende yatırımcılara kripto varlık yatırımı için de kapıyı açabilir.

Bitcoin ve Ethereum, bu gelişmelerin ışığında gün içinde önemli psikolojik eşikleri aştı. Lider kripto para birimi Bitcoin 71.000 doları, Ethereum ise 4.000 dolar seviyesini gördü.