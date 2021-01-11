FCA: Kripto varlıklara yatırım yapanlar tüm paralarını kaybetmeye hazır olmalı

İngiliz Finansal Yönetim Otoritesi (FCA), kripto para birimlerinin son derece yüksek seviyede risk içerdiğini belirterek, kripto varlıklara yatırım yapanların tüm paralarını kaybetmeye hazır olması gerektiğini kaydetti.

FCA'dan yapılan açıklamada, son dönemde bazı yatırım şirketlerinin, kripto varlıklara yatırım karşılığında yüksek gelir vadetmesinin FCA tarafından yakından izlendiği bildirildi.

Açıklamada, bu varlıkların yüksek riskli olduğu belirtilerek, "Kripto varlıklara yatırım yapmak ya da bu varlıklarla ilişkili borçlanmak, genel olarak yatırımcının parasıyla çok yüksek risk almasına dayanır. Eğer tüketiciler bu tip ürünlere yatırım yapıyorsa paralarının tamamını kaybetmeye hazır olmalı." denildi.

Kripto varlıkların tüketici koruması, fiyat oynaklığı, karmaşık yapısı, ek giderlerin oluşması ve pazarlama şekli açısından riskler taşıdığı vurgulanan açıklamada, "Bazı yatırım şirketlerinin 'kripto yatırımlara yüksek gelir getirisi' yönünde tanıtım yapıyor olması, kara para aklamayla mücadele gerekliliklerine uymuyor olabilir. Kripto varlıklardaki dikkate değer fiyat oynaklığı ile bu varlıkların güvenilirliklerinin fiyatlanmasındaki kalıtsal zorluklar tüketicileri yüksek zarara maruz bırakıyor." ifadeleri kullanıldı.

Tüketicilerin kripto varlıklarda oluşabilecek ücret ve giderleri göz önünde bulundurması gerektiği belirtilen açıklamada, bazı ürünlerin karmaşık yapısının tüketicilerin riskleri anlamasını zorlaştırdığı kaydedildi.

Kripto varlıkların yeniden nakit paraya çevrilebileceğine ilişkin bir garanti olmadığı bildirilen açıklamada, şirketlerin pazarlama stratejilerinde varlıklara ilişkin kazancın abartılırken, risklerin olduğundan düşük gösterilmiş olabileceği aktarıldı.