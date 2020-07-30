FCA ve Waymo'dan otonom sürüş iş birliği - Son Dakika

FCA ve Waymo'dan otonom sürüş iş birliği

Fiat Chrysler Automobiles (FCA), otonom sürüş teknolojileri alanında 4 yıldır iş ortaklığı gerçekleştirdiği Waymo ile hafif ticari araçlara yönelik yeni iş birliği gerçekleştirdi.

FCA ve Waymo'dan otonom sürüş iş birliği, System.String[]

Fiat Chrysler Automobiles (FCA), otonom sürüş teknolojileri alanında 4 yıldır iş ortaklığı gerçekleştirdiği Waymo ile hafif ticari araçlara yönelik yeni iş birliği gerçekleştirdi.

Tofaş açıklamasına göre, Waymo'nun Seviye 4 otonom sürüş teknolojisini, FCA ürün yelpazesindeki araçlara uygulamak üzere birlikte çalışan iki şirket, hafif ticari araç kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayan otonom çözümler geliştirme çalışmalarına başladı.

Çalışma kapsamında, küresel ticari müşterilere erişim sağlayacak yapılandırılabilir bir otonom platform olan "Waymo Driver"ın, FCA ürün yelpazesinde yer alan Ram ProMaster hafif ticari modeline entegrasyonu sağlanacak. Bu doğrultuda; mal dağıtım hizmetleri alanında faaliyet gösteren ve işlerini büyütmeye devam eden ticari araç müşterilerinin ihtiyaçlarının karşılanması ve otonom sürüş teknolojilerinin taşımacılık alanındaki etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

"Zamanla tüm FCA ürün gamında yer alacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen FCA Üst Yöneticisi (CEO) Mike Manley, Waymo ile 4 yıllık ortaklıkta yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Waymo Driver platformunu, ilk olarak Chrysler Pacifica aracımıza entegre ederek tamamen otonom sürüş teknolojisini halka açık yollarda kullanan tek ortaklık olduk. Yeni bir adımla da Waymo ile olan işbirliğimizi derinleştiriyor ve Ram ProMaster ile başlayarak otonom sürüş teknolojisini hafif ticari araç müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz.

Waymo'nun Seviye 4 tamamen otonom sürüş teknolojisi, zamanla tüm FCA ürün gamında yer alacak. Ortaklığımız, önümüzdeki yıllarda otomotiv dünyasına yön verecek güvenli ve sürdürülebilir mobilite çözümleri geliştirmemizde önemli bir rol üstleniyor."

Waymo Üst Yöneticisi (CEO) John Krafcik de FCA'nın ilk OEM ortakları olduğunu belirterek, "Waymo One filomuzdaki ilk araçlar, Chrysler Pacifica Hybrid van modelleri oldu. Waymo Driver ile diğer tüm araçlardan daha güvenli ve güvenilir bir otonom sürüş imkanı sunuyoruz. Dünyanın önde gelen otomotiv grubu FCA ile olan ortaklığımızı Seviye 4 otonom sürüş özelliği sunan Waymo Driver ile genişletiyoruz. Bu teknolojiyi tüm FCA ürün gamına uygulayacak ve tüm dünyada ulaşım, ticari teslimat ve kişisel kullanım araçlarında yeni ufuklar açacağız." ifadelerini kullandı.

İnsanların ve nesnelerin güvenli ve kolay bir şekilde ulaşımını sağlama misyonuna sahip otonom sürüş teknoloji şirketi Waymo, ilk olarak 2009 yılında "Google Otonom Sürüş Özelliğine Sahip Otomobil Projesi" ile çalışmalarına başladı. Şirket, bugüne kadar 25 ABD kentindeki kamu yollarında milyonlarca km otonom test sürüşü ve simülasyon test sürüşü gerçekleştirdi.

Şirketin "Waymo Driver" teknolojisi ise, otonom sürüş hizmeti olan Waymo One ile taşımacılık ve yerel teslimat hizmeti Waymo Via kapsamındaki çalışmaları destekliyor. 2016 yılında Waymo'nun ilk OEM ortağı olan Fiat Chrysler Automobiles, Waymo Driver Seviye 4 otonom sürüş teknolojisini tüm ürün yelpazesine entegre etme çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak Chrysler Pacifica Hybrid van ile Seviye 4 otonom sürüş alanında başarı kaydeden bu ortaklıkla, ulaşım ve taşımacılık alanlarında otonom teknolojisi kullanılarak yeni bir boyut açılması hedefleniyor. Her iki şirket, farklı coğrafya ve şehirlerde, zorlu hava koşullarında tamamen sürücüsüz bir otonom sürüş hizmeti sunmak adına çalışmalarına devam ediyor.

Chrysler, Tofaş, Fiat, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 11:01

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi FCA ve Waymo'dan otonom sürüş iş birliği - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz Kurbanlık aldı, koronavirüsten korunmak için koyuna maske taktı Son anketlerde hezimet yaşayan ABD Başkanı Trump, seçimlerin ertelenmesini istedi Malatya Valisi, bayram öncesi vatandaşları uyardı: Tedbirlere uymazsak bayramdan sonraki süreç zor geçebilir Eski eşini öldüren, kayınvalidesini ve kayınbabasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı Fenerbahçe ile anlaşan Erol Bulut, iki yardımcısını beraberinde getiriyor Büyükada'da elektrikli araçların seferleri başladı Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama Golcü arayan Beşiktaş, Sandro Wagner'in menajeriyle temasa geçti Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor Hatay Barosu Başkanı polislerle yaşadığı kimlik tartışması sonrası gözaltına alındı Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü Bursa'da camiye giren hırsız, çelik kasa içindeki yardım paralarını sakızlı telle çaldı "Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı         
13:45
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı         
12:39
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler         
12:36
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi         
11:42
1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor 1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor         
11:31
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti         
11:16
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması         
11:15
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı         
10:42
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu         
10:28
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı         
10:28
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu         
10:21
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü         
10:15
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin         
10:11
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı         
09:56
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu         
09:40
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi         
09:27
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor         
09:10
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı         
08:46
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor 126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor         
08:25
Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın yaşadıklarını Meclis'te anlattı Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın yaşadıklarını Meclis'te anlattı         
08:21
Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Ete dokunduğunuzda eti de elinizi de yıkayın Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Ete dokunduğunuzda eti de elinizi de yıkayın         
08:12
700 yıllık kervansarayda 700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu         
08:10
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor         
07:31
Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti         
00:46
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti         
23:17
Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bizi engellemeye kalkmasın Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bizi engellemeye kalkmasın         
23:06
Ekranların sevilen dizisi Çukur'da setler yeniden kuruluyor! İşte çekimlerin başlayacağı tarih Ekranların sevilen dizisi Çukur'da setler yeniden kuruluyor! İşte çekimlerin başlayacağı tarih         
22:41
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse         
21:16
Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler: Ali Koç'u mahkemeye verdim Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler: Ali Koç'u mahkemeye verdim         
20:19
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü         
18:53
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi         
18:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2020 17:29:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FCA ve Waymo'dan otonom sürüş iş birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei