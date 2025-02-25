FCR GYO/Emrullah Temel: BIM Destekli Projelerle Kentsel Dönüşümde Öncü Olmayı Hedefliyor!

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Şirket, Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) başta olmak üzere yapay zekâ destekli yönetim sistemleri ve akıllı bina teknolojilerini projelerine entegre ederek, modern şehirleşme anlayışına yenilikçi çözümler sunuyor. Genel Müdür Emrullah Temel, bu teknolojilerin geleceğin şehirlerini şekillendirmede kritik bir rol oynayacağını vurguladı.

BIM İLE VERİMLİLİK VE KALİTE ARTIŞI

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) teknolojisinin, proje yönetimi ve inşaat süreçlerinde büyük avantajlar sunduğunu belirten Temel, "BIM, projelerimizin tüm aşamalarını tek bir dijital platformda birleştirerek planlama, tasarım ve inşaat süreçlerini optimize etmemizi sağlıyor. Bu sayede maliyetleri kontrol altında tutuyor, risk yönetimini güçlendiriyor ve enerji verimliliğini artırıyoruz" dedi. BIM teknolojisi aynı zamanda dijital ikiz (digital twin) oluşturulmasına imkân tanırken, proje süreçlerinin şeffaflığını artırarak uzun vadeli bakım ve onarım süreçlerinde de avantaj sağlıyor.

DİJİTALLEŞME İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşüm projelerinin sürdürülebilir bir geleceğin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Temel, "Dijital altyapı, akıllı enerji yönetimi ve yeşil bina standartlarına uygun projeler geliştiriyoruz. BIM teknolojisi sayesinde hem çevresel hem de ekonomik açıdan sürdürülebilir projeler oluşturuyoruz. Hedefimiz, şehirlerimizi daha yaşanabilir, güvenli ve teknolojik olarak gelişmiş bir yapıya kavuşturmak" ifadelerini kullandı.

FCR GYO'nun kentsel dönüşüm projelerinde sosyal alanlar, yeşil yapılar ve çevre dostu malzeme kullanımı öncelikli olarak yer alıyor.

DİJİTALLEŞME YATIRICIMLARA YENİ FIRSATLAR SUNUYOR

Dijitalleşmenin sadece inşaat süreçlerine değil, yatırımcılara da önemli avantajlar sunduğunu belirten Temel, "BIM ve diğer dijital teknolojilerle projelerimizi daha hızlı ve düşük maliyetlerle tamamlıyoruz. Bu da yatırımcılarımız için daha yüksek kârlılık ve sürdürülebilir kazanç anlamına geliyor. Akıllı bina çözümlerimiz sayesinde enerji tasarrufu sağlarken, düşük işletme maliyetleri ile yatırımcılarımıza ek avantajlar sunuyoruz" dedi.