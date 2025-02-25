FCR GYO/Emrullah Temel: BIM Destekli Projelerle Kentsel Dönüşümde Öncü Olmayı Hedefliyor! - Son Dakika
Üye Girişi
Emlak

FCR GYO/Emrullah Temel: BIM Destekli Projelerle Kentsel Dönüşümde Öncü Olmayı Hedefliyor!

FCR GYO/Emrullah Temel: BIM Destekli Projelerle Kentsel Dönüşümde Öncü Olmayı Hedefliyor!

FCR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (FCR GYO), İstanbul'un kentsel dönüşüm süreçlerine dijitalleşme odaklı projeleriyle yön vermeye hazırlanıyor.

25.02.2025 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şirket, Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) başta olmak üzere yapay zekâ destekli yönetim sistemleri ve akıllı bina teknolojilerini projelerine entegre ederek, modern şehirleşme anlayışına yenilikçi çözümler sunuyor. Genel Müdür Emrullah Temel, bu teknolojilerin geleceğin şehirlerini şekillendirmede kritik bir rol oynayacağını vurguladı.

BIM İLE VERİMLİLİK VE KALİTE ARTIŞI

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) teknolojisinin, proje yönetimi ve inşaat süreçlerinde büyük avantajlar sunduğunu belirten Temel, "BIM, projelerimizin tüm aşamalarını tek bir dijital platformda birleştirerek planlama, tasarım ve inşaat süreçlerini optimize etmemizi sağlıyor. Bu sayede maliyetleri kontrol altında tutuyor, risk yönetimini güçlendiriyor ve enerji verimliliğini artırıyoruz" dedi. BIM teknolojisi aynı zamanda dijital ikiz (digital twin) oluşturulmasına imkân tanırken, proje süreçlerinin şeffaflığını artırarak uzun vadeli bakım ve onarım süreçlerinde de avantaj sağlıyor.

DİJİTALLEŞME İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşüm projelerinin sürdürülebilir bir geleceğin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Temel, "Dijital altyapı, akıllı enerji yönetimi ve yeşil bina standartlarına uygun projeler geliştiriyoruz. BIM teknolojisi sayesinde hem çevresel hem de ekonomik açıdan sürdürülebilir projeler oluşturuyoruz. Hedefimiz, şehirlerimizi daha yaşanabilir, güvenli ve teknolojik olarak gelişmiş bir yapıya kavuşturmak" ifadelerini kullandı.

FCR GYO'nun kentsel dönüşüm projelerinde sosyal alanlar, yeşil yapılar ve çevre dostu malzeme kullanımı öncelikli olarak yer alıyor.

DİJİTALLEŞME YATIRICIMLARA YENİ FIRSATLAR SUNUYOR

Dijitalleşmenin sadece inşaat süreçlerine değil, yatırımcılara da önemli avantajlar sunduğunu belirten Temel, "BIM ve diğer dijital teknolojilerle projelerimizi daha hızlı ve düşük maliyetlerle tamamlıyoruz. Bu da yatırımcılarımız için daha yüksek kârlılık ve sürdürülebilir kazanç anlamına geliyor. Akıllı bina çözümlerimiz sayesinde enerji tasarrufu sağlarken, düşük işletme maliyetleri ile yatırımcılarımıza ek avantajlar sunuyoruz" dedi.

Ekonomi, İnşaat, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Emlak FCR GYO/Emrullah Temel: BIM Destekli Projelerle Kentsel Dönüşümde Öncü Olmayı Hedefliyor! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:37 Kulisleri sarsan iddia: CHP’den AK Parti’ye vekil transferine hazır olun Kulisleri sarsan iddia: CHP'den AK Parti'ye vekil transferine hazır olun
11:32 AK Parti MKYK’ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu
11:23 28 Şubat’ta ne olacak Simpsonlar’ın işaret ettiği “kıyamet“ tarihi geldi 28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği "kıyamet" tarihi geldi
11:03 Kayyum atanan Maydonoz Döner’den ilk açıklama Kayyum atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama
08:29 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Lemina’nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Lemina'nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti
16:00 Şampiyonluğa oynayan futbolcular idmana çıkmadı Şampiyonluğa oynayan futbolcular idmana çıkmadı
15:41 Sergen Yalçın’dan dev derbi öncesi çarpıcı yorum: Bu kadro kazanamaz Sergen Yalçın'dan dev derbi öncesi çarpıcı yorum: Bu kadro kazanamaz
15:38 Özdağ’ın İddianamesi Antalya’ya Gönderildi Özdağ'ın İddianamesi Antalya'ya Gönderildi
15:38 Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye
15:27 İkinci Timur Cihantimur vakası Yine aynı yerde ölüm, sürücü kaçtı İkinci Timur Cihantimur vakası! Yine aynı yerde ölüm, sürücü kaçtı
15:23 Aile üyelerinin engelli çocukları için yaptığı hareket mest etti Aile üyelerinin engelli çocukları için yaptığı hareket mest etti
15:17 Trump’tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri
15:03 ’Sahte diploma’ soruşturması: Ekrem İmamoğlu 5 Mart’ta ifade verecek 'Sahte diploma' soruşturması: Ekrem İmamoğlu 5 Mart'ta ifade verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 11:55:06. #1.12#
SON DAKİKA: FCR GYO/Emrullah Temel: BIM Destekli Projelerle Kentsel Dönüşümde Öncü Olmayı Hedefliyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.