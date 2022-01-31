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FDA'dan Moderna'nın Covid-19 aşısına tam onay - Son Dakika

FDA'dan Moderna'nın Covid-19 aşısına tam onay

31.01.2022 21:27
FDA'dan Moderna'nın Covid-19 aşısına tam onay

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına tam onay verdi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına tam onay verdi. Moderna'nın aşısı, Pfizer/BioNTech'in ardından ABD'de tam onay alan ikinci Covid-19 aşısı oldu.

ABD'de bir Covid-19 aşısı daha tam onay aldı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, Moderna tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına tam onay verildiği aktarılarak, aşının FDA'nın onay için gereken güvenlik, etkinlik ve üretim kalitesi konusundaki titiz standartlarını karşıladığı aktarıldı. Söz konusu aşının artık Spikevax ismiyle pazarlanacağı ifade edilen açıklamada, "FDA'nın Spikevax'ı onaylaması, Covid-19 pandemisine karşı mücadelede önemli bir adımdır ve Covid-19'u önlemek için onaylanan ikinci aşıdır. Halk, Spikevax'ın ABD'de kullanımı onaylanmış herhangi bir aşının gerektirdiği yüksek güvenlik, etkinlik ve üretim kalitesi standartlarını karşıladığından emin olabilir" denildi.

Söz konusu aşı Pfizer/BioNTech'in ardından ABD'de tam onay alan ikinci Covid-19 aşısı olurken, ABD'de 18 Aralık 2020'de 18 yaş ve üstü kişiler için acil kullanım onayı almıştı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel FDA'dan Moderna'nın Covid-19 aşısına tam onay - Son Dakika


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SON DAKİKA: FDA'dan Moderna'nın Covid-19 aşısına tam onay - Son Dakika
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