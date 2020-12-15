FDA'dan Moderna'ya aşı için yeşil ışık - Son Dakika

FDA'dan Moderna'ya aşı için yeşil ışık

15.12.2020 16:57
FDA'dan Moderna'ya aşı için yeşil ışık, System.String[]

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ABD merkezli Moderna'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının acil kullanıma ilişkin beklentilerini karşıladığını duyurdu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ABD merkezli Moderna'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının acil kullanıma ilişkin beklentilerini karşıladığını duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında vaka sayısı dünyada 73 milyonu geçerken aşı çalışmaları da devam ediyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) geçtiğimiz haftalarda Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ve ABD'li ilaç devi Pfizer'ın korona virüse karşı ortak geliştirdiği aşının yaygın kullanımına onay vermişti. FDA tarafından bugün yapılan açıklamada, Moderna'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği mRNA-1273 adlı aşıya ilişkin şu ana kadar elde edilen verilerin, acil kullanım beklentilerini karşıladığı kaydedildi. FDA ayrıca, Moderna'nın Covid-19 aşısının güvenli ve etkili olduğunu doğruladı. FDA'nın açıklaması, Moderna'nın geliştirdiği aşının acil kullanımına onay verilmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendirildi.

FDA'NIN ACİL KULLANIM İZNİ VERMESİ TAM ONAY İLE AYNI DEĞİL

Moderna'nın aşısı, FDA tarafından ABD'de yaygın kullanım onayı alması halinde, Pfizer ve BioNTech'in aşısının ardından ikinci onaylanan aşı olacak. FDA'nın acil kullanım yetkisi, aylar sürebilecek çalışmaların sonunda verilen tam onay ile aynı değil. Moderna da Pfizer gibi FDA'ya, yalnızca 2 aylık takip güvenliği verilerini sundu. Ancak ajansın tam onay için genellikle 6 aya ihtiyacı var.

Moderna, Covid-19 aşı verilerini 30 Kasım'da FDA'ya sunmuştu. Aşının 30 bin kişi üzerinde yapılan 3. faz denemesinin son bir analizinde, aşının Covid-19'u önlemede yüzde 94'ten fazla etkili olduğunu açıklanmıştı.

-İHA-

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, 112 Acil, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel FDA'dan Moderna'ya aşı için yeşil ışık - Son Dakika


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