FDA pankreas kanseri tedavisi için Lynparza ilacını onayladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi FDA pankreas kanseri tedavisi için Lynparza ilacını onayladı - Son Dakika Ekonomi

FDA pankreas kanseri tedavisi için Lynparza ilacını onayladı

7 saat önce

ABD merkezli eczacılık şirketleri AstraZeneca ve Merck & Co. Inc. germ hattı BRCA mutasyonlu pankreas kanseri tedavisinde kullanılması için Lynparza ilacının ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylandığını duyurdular.

FDA pankreas kanseri tedavisi için Lynparza ilacını onayladı, System.String[]

ABD merkezli eczacılık şirketleri AstraZeneca ve Merck & Co. Inc. germ hattı BRCA mutasyonlu pankreas kanseri tedavisinde kullanılması için Lynparza ilacının ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylandığını duyurdular.

AstraZeneca ve Merck'ün uzun bir süredir üzerinde çalıştığı, hücrelerde DNA'ya yönelik hasarların önlenmesi için PARP inhibitörü görevi gören ilaç, söz konusu kanser türünün tedavisinde kullanılması için onaylanan ilk ilaç olma özelliği taşıyor. Aynı zamanda yumurtalık ve metastatik göğüs kanseri tedavisinde de kullanımı önerilen Lynparza, şimdiye kadar dünya genelinde 25 bin hastanın tedavisinde kullanıldı.

Söz konusu açıklamanın ardından AstraZeneca hisseleri yüzde 0.21 değer kaybetti.


Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:58 Kaynak: DHA
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