Son Dakika Haberleri: FDIC: ABD'de 3. çeyrekte 46 banka birleşmeyle kapandı
Son Dakika Ekonomi FDIC: ABD'de 3. çeyrekte 46 banka birleşmeyle kapandı - Son Dakika Ekonomi

FDIC: ABD'de 3. çeyrekte 46 banka birleşmeyle kapandı

6 saat önce

ABD'de Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) verilerine göre, yılın üçüncü çeyreğinde ABD genelinde toplam 46 banka birleşmeler sonucu kapandı.

FDIC: ABD'de 3. çeyrekte 46 banka birleşmeyle kapandı, System.String[]

ABD'de Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) verilerine göre, yılın üçüncü çeyreğinde ABD genelinde toplam 46 banka birleşmeler sonucu kapandı.

FDIC açıklamasına göre bu çeyrekte, toplam 5 bin 256 bankanın faaliyet gösterdiği ABD'de yalnızca dört yeni banka açıldı.

FDIC açıklamasında, ABD'deki sorunlu banka sayısının da bir önceki dönemdeki 56'dan 55'e gerileyerek, 2007 yılından bu yana en düşük düzeye indiği belirtildi.

FDIC verilerine göre, ABD bankalarının 3'ncü çeyrekte toplam karları geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 7.3'e karşılık gelen 4.5 milyar dolar azalarak 57.4 milyar dolara geriledi.

FDIC, üçüncü çeyrekte bankaların yüzde 62'sinin karlarını geçen yılın aynı dönemine göre artırdıklarını belirtirken, zarar eden banka oranı yüzde 4.0 düzeyinde kaldığını açıkladı.

FDIC Başkanı Jelena McWilliams, "Tüm bankacılık sektöründe güçlü kredi büyümesini gördük ve sorunlu banka sayısı da düşük kalmaya devam etti. Topluluk bankalarının sonuçları da pozitif bir çeyrek geçirdiklerini gösteriyor" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Sigorta, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahte Peygamber Bursa'da gömülecek
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum ABD'nin YPG'ye desteği NATO'nun güvenlik planlarını etkiledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 16:35:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FDIC: ABD'de 3. çeyrekte 46 banka birleşmeyle kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]