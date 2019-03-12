Son Dakika Haberleri: Fdp de Hartz Iv'ün Değiştirilmesini İstiyor

Fdp de Hartz Iv'ün Değiştirilmesini İstiyor

1 saat önce

HARTZ IV'ün değiştirilmesi durumunda uzun süreden beri iş hayatından uzak kalanların yeniden çalışabileceğine dikkati çeken Lindner, şöyle dedi: "Böylece mini iş olarak bilinen az zamanlı işlerle insanlar yeniden çalışma hayatına dahil olabilir.

Fdp de Hartz Iv'ün Değiştirilmesini İstiyor, System.String[]
HARTZ IV'ün değiştirilmesi durumunda uzun süreden beri iş hayatından uzak kalanların yeniden çalışabileceğine dikkati çeken Lindner, şöyle dedi: "Böylece mini iş olarak bilinen az zamanlı işlerle insanlar yeniden çalışma hayatına dahil olabilir. Almanya'daki mülteci sayısı nedeniyle önümüzdeki dönemde Hartz IV alacaklar kitlesel olarak artacak. Şu anda genç bir mülteci olan birileri, uzun vadede Hartz IV alan orta yaşlı biri olacak. Bunun için önlem almalıyız."
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:45 

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