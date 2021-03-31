FDR Oyun Cumhuriyeti 01 Burda AVM'de gerçekleşecek olan turnuvanın ayrıntıları paylaşıldı.
Turnuva 10 Nisan Cumartesi günü saat 12: 00'de Fdr Oyun Cumhuriyeti 01 Burda'da gerçekleşecektir.
Katılım ücreti 15 TL'dir.
Katılım ücretini 10 Nisan tarihine kadar FDR 01 Burda Avm şubesine giderek ödemeniz gerekmektedir.
Kayıt formuna buradan ulaşabilirsiniz.
Birincilik: 400 TL FDR Bakiyesi + Kumpir Box menü + Birincilik madalyası
İkincilik: 250 TL FDR Bakiyesi + Kumpir Box menü + İkincilik madalyası
Üçüncülük: 100 TL FDR Bakiyesi + Kumpir Box menü + Üçüncülük madalyası
Turnuvanın yapılacağı adres: Ahmet Remzi Yüreğir, Turhan Cemal Beriker Blv. No: 164, 01130 Seyhan/Adana
Son Dakika › Gamegar › FDR Oyun Cumhuriyeti 01 Burda 1v1 PES21 Turnuvası duyuruldu - Son Dakika