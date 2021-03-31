FDR Oyun Cumhuriyeti 01 Burda 1v1 PES21 Turnuvası duyuruldu - Son Dakika

FDR Oyun Cumhuriyeti 01 Burda 1v1 PES21 Turnuvası duyuruldu

FDR Oyun Cumhuriyeti 01 Burda 1v1 PES21 Turnuvası duyuruldu
Son Güncelleme: 01.04.2021 11:09

FDR Oyun Cumhuriyeti 01 Burda AVM'de yapılacak olan PES21 turnuvasının ayrıntıları paylaşıldı

FDR Oyun Cumhuriyeti 01 Burda AVM'de gerçekleşecek olan turnuvanın ayrıntıları paylaşıldı.

1v1 PES 2021 Turnuvası

Turnuva 10 Nisan Cumartesi günü saat 12: 00'de Fdr Oyun Cumhuriyeti 01 Burda'da gerçekleşecektir.

Katılım ücreti 15 TL'dir.

Katılım ücretini 10 Nisan tarihine kadar FDR 01 Burda Avm şubesine giderek ödemeniz gerekmektedir.

Kayıt formuna buradan ulaşabilirsiniz.

ÖDÜLLER:

Birincilik: 400 TL FDR Bakiyesi + Kumpir Box menü + Birincilik madalyası

İkincilik: 250 TL FDR Bakiyesi + Kumpir Box menü + İkincilik madalyası

Üçüncülük: 100 TL FDR Bakiyesi + Kumpir Box menü + Üçüncülük madalyası

Turnuvanın yapılacağı adres: Ahmet Remzi Yüreğir, Turhan Cemal Beriker Blv. No: 164, 01130 Seyhan/Adana

Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Gamegar FDR Oyun Cumhuriyeti 01 Burda 1v1 PES21 Turnuvası duyuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: FDR Oyun Cumhuriyeti 01 Burda 1v1 PES21 Turnuvası duyuruldu - Son Dakika
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