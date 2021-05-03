İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve Adana'da bulunan şubeleriyle gerek yerel gerekse dijital olarak ülke 'una katkıda bulunan , 8 Mayıs Perşembe günü Online şekilde 1v1 League of Legends turnuvası düzenleyecek. İşte detaylar:
Turnuva tarihi: 08.05.2021 Cumartesi
Turnuva check-in başlangıç saati: 10.00
Check-in bitiş saati: 11.30
Turnuva başlangıç saati: 12.00
Turnuva türü: Online — 1v1
Turnuva Kuralları
Ödüller
1. Oyuncu Ödülü : 1 Aylık FDR OYUN DENEYİMİ
2. Oyuncu Ödülü : 2 Haftalık FDR OYUN DENEYİMİ
3. Oyuncu Ödülü : 1 Haftalık FDR OYUN DENEYİMİ
4. ve 5. Oyuncu Ödülü : 1 Günlük FDR OYUN DENEYİMİ
Turnuva ile alakalı tüm sorular Discord kanalı üzerinden cevaplanacaktır. Yeterli katılım sağlanamadığı takdirde turnuva iptal edilebilir. FDR Oyun Cumhuriyeti'nin Discord kanalına ulaşabilirsiniz. Eğer siz de bu turnuvada yer almak istiyorsanız başvuru formunu doldurabilirsiniz. Kayıtlar için son tarih 7 Mayıs saat 20.00
Son Dakika › Gamegar › FDR Oyun Cumhuriyeti Online 1v1 League of Legends turnuvası düzenliyor! - Son Dakika