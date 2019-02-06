Fear The Wolves Yayınlandı: İlk Hafta Ücretsiz Olarak Denenebilecek
1 saat önce
Vostok Games tarafından bugün Steam üzerinden yayınlanan Fear The Wolves, oyuncuların haritadaki kurtlardan kaçarak hayatta kalacakları yeni bir oyun türü vadediyor. 12 Şubat'a kadar ücretsiz olarak denenebilecek olan Fear The Wolves, bu süreç içerisinde %50 indirimli olarak satın alınabilecek.
Vostok Games tarafından geliştirilen Fear The Wolves, bugün itibariyle yayınlandı. Bu sabah oyuncuların beğenisine sunulan oyun, 12 Şubat'a kadar ücretsiz olarak denenebilecek.
12 Şubat'a kadar sürecek bu deneme haftası içerisinde oyunu satın almak isteyen oyuncular da oyuna %50 indirimle sahip olabilecekler. Bu sayede, oyunu deneyip beğenirseniz yarı fiyatına sahip olabileceksiniz.
Fear The Wolves, bir battle royale oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncular harita içerisinde onları avlamaya çalışan kurtlardan kaçarak hayatta kalmaya çalışacaklar. Oyunun temelinde her takımda iki kişi yer alıyor ancak oyuncular dilediklerinde tek başlarına da oyuna dahil olabiliyorlar.
Günümüzde birçok battle royale oyunu oyuncuların beğenisine sunuluyor. Peki, Fear The Wolves'un farkı nedir? Sıra dışı konseptinin dışında, Fear The Wolves'da her oyun öncesi oyuncuların seçebileceği bir dinamik hava değişikliği sistemi de yer alıyor. Eğer ilginizi çektiyse oyunun yayınlanmış resmi fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:15
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