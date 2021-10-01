Feci kaza 21 yaşındaki genci canından etti! 6. kattaki evlerinin balkonundan düştü - Son Dakika

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Yeni Selçuklu Mahallesi Ruganlı Sokakta bulunan bir sitede yaşanan olayda 21 yaşındaki Muhammed Yusuf Bostan, iddiaya göre, annesi aynı binadaki yakınlarında misafirlikte iken 6'ncı katındaki evlerinin balkonundan sitenin bahçesine düştü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Durumu fark eden site sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bostan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK

Bostan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi için morga Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.