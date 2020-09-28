Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Manisa'da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı trafik kazası bir benzin istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Manisa'da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı trafik kazası bir benzin istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde saat 10.54'te hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Manisa- Turgutlu karayolunda Yukarı Çobanisa Mahallesi yakınlarında A.A. yönetimindeki 45 ACC 325 plakalı Ford Connect marka hafif ticari araç, kavşaktan dönmek üzere olan ve İzzet Aguş'un (34) kullandığı 45 UK 128 plakalı Tofaş Şahin marka otomobille çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü İzzet Aguş ile hafif ticari araçta bulunan Yusuf Can A. (15), Fazile A. (43) ve Canan A. (18) yaralandı. Ambulanslarla hastaneye sevk edilen yaralılardan otomobil sürücüsü İzzet Aguş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Feci kazanın yaşandığı o anlar ise bir benzin istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

(İHA)

Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Trafik Kazaları, Şehzadeler, Benzin, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 16:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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