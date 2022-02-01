Üye Girişi
Feci kaza! Bariyerlere ok gibi giren aracın sürücüsü hayatını kaybetti, arkadaşları hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Feci kaza! Bariyerlere ok gibi giren aracın sürücüsü hayatını kaybetti, arkadaşları hastaneye kaldırıldı

01.02.2022 19:09

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde içerisinde yaşanan korkunç kazada 3 kişinin bulunduğu araç, bariyerlere saplandı. Sürücünün hayatını kaybettiği kazada arkada oturan 2 arkadaş ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da saat 17.00 sıralarında Korkuteli Güver Uçurumu mevkisinde kimliği henüz bilinmeyen sürücü yönetimindeki 48 AHC 595 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, bariyere çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye kurtarma ekibi, bariyerin üst bölümünü bıçak gibi kestiği otomobildeki 3 kişiyi çıkartmak için çalışma başlattı. Bu sırada yaralılara müdahale eden sağlık ekibi, araçtakilerden bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

45 DAKİKADA ARAÇTAN ÇIKARILABİLDİLER

Yaralı Hakan Selçuk (45) ile kimliği henüz bilinmeyen diğer yaralı 45 dakikalık çalışma sonrası araçtan çıkartılarak, ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Kazada yaşamını yitiren kimliği belirsiz diğer kişinin cesedi ise morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Araçlarıyla bariyerlere dalan 3 arkadaştan 1'i kazadan sağ çıkamadı
Araçlarıyla bariyerlere dalan 3 arkadaştan 1'i kazadan sağ çıkamadı
Araçlarıyla bariyerlere dalan 3 arkadaştan 1'i kazadan sağ çıkamadı
YORUMLAR
500

Korkuteli, Otomobil, Antalya, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Feci kaza! Bariyerlere ok gibi giren aracın sürücüsü hayatını kaybetti, arkadaşları hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:59 Türkiye'den gelen tepkilere cevap niteliğinde fotoğraf! Ebrar Karakurt sevgilisi İmge'yi kucağına alarak poz verdi
18:56 İki çocuğuyla yolun karşısına geçen anneyi ezerek öldürmüştü! O kamyon sürücüsü tutuklandı
18:55 18 yaşındaki genç kız terastan atladı! O anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi
18:29 Magazin gündemine oturan iddia: Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrıldı
18:28 Galatasaray gol makinesine kavuştu! Bafetimbi Gomis, İstanbul'a iniş yaptı
18:26 Üniversitede yemek yiyen 30 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
18:14 Ünlü oyuncu Wilma Elles, katıldığı programda İstanbul'da tacize uğradığı anları anlattı
18:01 Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı'na ateş etmişti! O saldırgan tutuklandı
17:39 Barcelona'nın borcu akıllara durgunluk verdi! Miktarı öğrenen efsane futbolcunun uykuları kaçtı
17:28 2 gündür kayıptı! Ava çıkan adam, ormanda donarak hayatını kaybetmiş
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 19:16:25. #1.11#
SON DAKİKA: Feci kaza! Bariyerlere ok gibi giren aracın sürücüsü hayatını kaybetti, arkadaşları hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement