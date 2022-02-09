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Feci kaza bir aileyi paramparça etti! Anne-baba öldü, kızları ağır yaralı - Son Dakika

Feci kaza bir aileyi paramparça etti! Anne-baba öldü, kızları ağır yaralı

09.02.2022 07:49

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yaklaşık 1 buçuk metre yüksekliğindeki duvardan aşağıya uçtu. Aile sağlık merkezinin duvarına çarparak hurdaya dönen otomobil içerisinde bulunan anne ile baba yaşamını yitirirken, kızları ise ağır yaralandı.

İzmit ilçesi Gazanfer Bilge Bulvarı Santral rampasında edinilen bilgiye göre Murat Sönmez kontrolündeki otomobil, havanın yağışlı ve zeminin ıslak olması sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

DUVARDAN DÜŞTÜLER

Savrularak önce kaldırıma çarpan ve daha sonrasında ise yaklaşık 1 buçuk metre yüksekliğindeki duvardan düşen otomobil, aile sağlık merkezinin duvarına çarparak durabildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Feci kaza bir aileyi darmadağın etti! Anne-baba öldü, kızları ağır yaralı

ANNE VE BABA YAŞAMINI YİTİRDİ

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan sağlık kontrollerinde anne Pamuk Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Baba Murat Sönmez ve kızları Nazlı Sönmez Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Sönmez'de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Nazlı Sönmez'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Murat Sönmez, Otomobil, Kocaeli, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Feci kaza bir aileyi paramparça etti! Anne-baba öldü, kızları ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Feci kaza bir aileyi paramparça etti! Anne-baba öldü, kızları ağır yaralı - Son Dakika
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