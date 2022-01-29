Feci kaza! Cenaze töreninden dönen araç kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı - Son Dakika

İzmir- Ankara D400 karayolu İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağında Selma Gökçe (44) idaresindeki otomobil, kavşaktan ilçe merkezine girmek istediği sırada Şahin Sedat (32) idaresindeki açık kasa kamyonetle çarpıştı.

1 ÖLÜ, 3 AĞIR YARALI

Çarpışmanın şiddetiyle adeta hurdaya dönen otomobilden sürücü kendi imkanları ile çıkarken, otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Poyraz (48), Hanım Dingin (36) ve Yasemin Mısırlı (57) sıkışarak ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yasemin Mısırlı (57), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SIKIŞTIKLARI ARAÇTAN KURTARILDILAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla sıkıştıkları yerden kurtarılan ağır yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

CENAZE TÖRENİNDEN DÖNDÜKLERİ ÖĞRENİLDİ

Burada da ilk tedavileri uygulanan ağır yaralılardan Hanım Dingin (36) ve Yasemin Mısırlı (57) hayati tehlike kaydıyla Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralılar Ayşe Poyraz (48) ve Selma Gökçe (44) ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Otomobilde bulunan 4 kişinin, ilçeye bağlı Sandal Mahallesi'nde bir yakınlarının cenaze namazına katıldığı ve cenaze töreninden ilçeye döndüğü öğrenildi. Cenazede bulunan yaralıların yakınları ise kaza haberini alır almaz hastaneye akın etti.

TRAFİK BİR SÜRE TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Öte yandan, kaza sebebi ile İzmir-Ankara D400 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.