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Feci kaza! Cenaze töreninden dönen araç kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı - Son Dakika

Feci kaza! Cenaze töreninden dönen araç kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

29.01.2022 19:31

Manisa'nın Kula ilçesinde yaşanan kazada cenaze töreninden dönen bir araç, İzmir-Ankara D400 karayolunda kavşaktan dönen bir açık kasa kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücü kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken, yolcu konumundaki diğer 3 ağır yaralı ise ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri burada yaşamını yitirdi.

İzmir- Ankara D400 karayolu İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağında Selma Gökçe (44) idaresindeki otomobil, kavşaktan ilçe merkezine girmek istediği sırada Şahin Sedat (32) idaresindeki açık kasa kamyonetle çarpıştı.

1 ÖLÜ, 3 AĞIR YARALI

Çarpışmanın şiddetiyle adeta hurdaya dönen otomobilden sürücü kendi imkanları ile çıkarken, otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Poyraz (48), Hanım Dingin (36) ve Yasemin Mısırlı (57) sıkışarak ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yasemin Mısırlı (57), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cenaze töreninden dönen araç kaza yaptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

SIKIŞTIKLARI ARAÇTAN KURTARILDILAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla sıkıştıkları yerden kurtarılan ağır yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenaze töreninden dönen araç kaza yaptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

CENAZE TÖRENİNDEN DÖNDÜKLERİ ÖĞRENİLDİ

Burada da ilk tedavileri uygulanan ağır yaralılardan Hanım Dingin (36) ve Yasemin Mısırlı (57) hayati tehlike kaydıyla Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralılar Ayşe Poyraz (48) ve Selma Gökçe (44) ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Otomobilde bulunan 4 kişinin, ilçeye bağlı Sandal Mahallesi'nde bir yakınlarının cenaze namazına katıldığı ve cenaze töreninden ilçeye döndüğü öğrenildi. Cenazede bulunan yaralıların yakınları ise kaza haberini alır almaz hastaneye akın etti.

Cenaze töreninden dönen araç kaza yaptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

TRAFİK BİR SÜRE TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Öte yandan, kaza sebebi ile İzmir-Ankara D400 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci kaza! Cenaze töreninden dönen araç kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
Feci kaza! Cenaze töreninden dönen araç kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
Feci kaza! Cenaze töreninden dönen araç kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
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Hisarcık, Cenaze, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Feci kaza! Cenaze töreninden dönen araç kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Feci kaza! Cenaze töreninden dönen araç kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı - Son Dakika
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