Feci Kaza Güvenlik Kamerasına Yansıdı
31 dakika önce
Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı Bursa'da otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı, 2 kişi yaralandıBURSA - Bursa'da kavşakta meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı.
Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı Bursa
'da otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı, 2 kişi yaralandı
BURSA - Bursa'da kavşakta meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, üç tekerlekli motosiklet ile otomobil kavşakta kafa kafaya çarpışıyor. Motorda bulunan iki kişi savrularak yere düşüyor. Yaralanan iki kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:37 Kaynak: İHA
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