Son Dakika Haberleri: Feci Kaza Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Feci Kaza Güvenlik Kamerasına Yansıdı

31 dakika önce

Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı Bursa'da otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı, 2 kişi yaralandıBURSA - Bursa'da kavşakta meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Bursa'da otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı, 2 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'da kavşakta meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, üç tekerlekli motosiklet ile otomobil kavşakta kafa kafaya çarpışıyor. Motorda bulunan iki kişi savrularak yere düşüyor. Yaralanan iki kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:37 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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