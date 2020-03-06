Feci kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Feci kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

Feci kaza güvenlik kamerasında

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tüp yüklü kamyonun bir kadına çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci kaza güvenlik kamerasında, System.String[]

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tüp yüklü kamyonun bir kadına çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Haliliye ilçesi Yeşildirek Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki H.D.'ye plakası ve sürücüsü belirlenemeyen tüp yüklü kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen kadın ağır yaralandı. Kaza sonrası sürücü ve çevredekiler kadını yolun kenarına taşıyarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Feci kaza güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Haliliye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Batman'ın sevilen ismi Ferit Özdemir, husumetli iki aileyi barıştırmak isterken kaza kurşunuyla ağır yaralandı
İstanbul Sancaktepe'de minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı Cinnet getiren kişi, karısını, kızını ve esnaf komşusunu tabancayla vurdu Genç kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeği defalarca tokatladı

Son Dakika Haberleri
16:58 Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 17:06:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Feci kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]