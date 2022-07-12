Son dakika... Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika
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Son dakika... Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı

12.07.2022 16:58

Gelen son dakika haberlerine göre Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı Bayramlaşma ziyaretinden dönen aile kaza yaptı Kırıkkale'de bayramlaşma ziyaretinden dönen bir ailenin bulunduğu otomobilin karşı yönden gelen başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı

Bayramlaşma ziyaretinden dönen aile kaza yaptı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bayramlaşma ziyaretinden dönen bir ailenin bulunduğu otomobilin karşı yönden gelen başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bayramlaşma ziyaretinden dönen ailenin bulunduğu H.B. idaresindeki 71 FK 132 plakalı otomobil, Ahılı köyü yolunda karşı yönden gelen E.Y.'nin kullandığı 71 DV 013 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki otomobil de hurda yığınına döndü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçta sıkışan yaralılar sedye yardımıyla ambulansa taşındı.

Kazada yaralanan Y.T., Y.Y., A.A., Y.T., E.Y., E.Ö., H.B., K.B., F.E.B. ve M.B.B. ambulanslarla hastaneye gönderildi. Tedavi altına alınan yaralılardan A.A. ile E.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu iki otomobilde çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin incemle başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika
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