Feci kaza kamerada: 1 ölü - Son Dakika
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Feci kaza kamerada: 1 ölü

05.04.2023 13:10
Feci kaza kamerada: 1 ölü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen feci kazada bir kişi öldü.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen feci kazada bir kişi öldü. Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza Ergene İlçesi Ulaş Mahallesinde Edirne Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alaaddin Demir (64) idaresindeki 59 FV 887 otomobil yoldan karşıya geçmeye çalışırken, o sırada Vakıflar Mahallesinden Çorlu istikametine seyreden R.H. idaresindeki minibüs ile çarpıştı. Çarpışma anı saniye saniye çevredeki, güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü Alaaddin Demir'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri de kaza bölgesindeki güvenlik önlemleri alarak minibüs sürücüsü R.H.'yi gözaltına aldı.

Ayrıca kazada ölen Alaaddin Demir'in geçen yılda torunun su deposu altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ölen otomobil sürücüsünün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Alaaddin Demir, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Feci kaza kamerada: 1 ölü - Son Dakika


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