Feci Kaza Kamerada: 1 Ölü, 2 Yaralı
24 dakika önce
Çin'de yola kontrolsüz giren motosiklete otomobil çarptı.
Çin
'de yola kontrolsüz giren motosiklete otomobil çarptı. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Çin'de kontrolsüz biçimde yola çıkan motosiklet feci bir kazaya yol açtı. Hızla gelen otomobilin çarptığı motosiklet devrilirken, üzerindeki 2 kişiden biri havada savruldu. Kontrolden çıkan otomobil de takla attı. Feci kazada havada takla atan şahıs hayatını kaybetti, sürücülerse ağır şekilde yaralandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:31 Kaynak: İHA
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