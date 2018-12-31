Son Dakika Haberleri: Feci Kaza Kamerada: 1 Ölü, 2 Yaralı

Feci Kaza Kamerada: 1 Ölü, 2 Yaralı

24 dakika önce

Çin'de yola kontrolsüz giren motosiklete otomobil çarptı.

Çin'de yola kontrolsüz giren motosiklete otomobil çarptı. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Çin'de kontrolsüz biçimde yola çıkan motosiklet feci bir kazaya yol açtı. Hızla gelen otomobilin çarptığı motosiklet devrilirken, üzerindeki 2 kişiden biri havada savruldu. Kontrolden çıkan otomobil de takla attı. Feci kazada havada takla atan şahıs hayatını kaybetti, sürücülerse ağır şekilde yaralandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:31 Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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