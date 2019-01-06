Feci Kaza Kamerada

İstanbul Sultanbeyli'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı.

İstanbul Sultanbeyli'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, 19.00 saatlerinde Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası alınamayan bir otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.K. isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ş.K. havada defalarca takla attı. İddiaya göre, kaza sonrası otomobil olay yerinden hızla uzaklaşırken, Ş.K. ağır şekilde yaralandı. Kaza sonrası ilk müdahalesi çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan Ş.K. Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ş.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



(İHA)

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