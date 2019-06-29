Son Dakika Haberleri: Feci kaza kamerada...Bisikletiyle yolculuk yapan 10 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı
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Feci kaza kamerada...Bisikletiyle yolculuk yapan 10 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı

36 dakika önce

Feci kaza kamerada.

Feci kaza kamerada...Bisikletiyle yolculuk yapan 10 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı
MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde dün kullandığı bisikletin kapalı kasa kamyonet ile çarpışması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Nejdet Sarıtaş'ın kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Egemen Kavşağında meydana geldi. 10 yaşındaki Nejdet Sarıtaş, bisikletiyle Uşak istikametine seyir halinde iken, önce bir tırın önünden kıl payı kurtulup, daha sonra kavşağa ters istikametten girmesinin ardından, İzmir istikametine seyir halinde olan Osman T. idaresindeki 45 K 1961 plakalı kapalı kasa kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bisikletinden savrularak ağır yaralanan küçük çocuk, yoldan geçen bir doktorun ilk müdahaleyi yapmasının ardından olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen 10 yaşındaki Nejdet Sarıtaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaşanan elim kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında küçük çocuğun Uşak istikametine seyreden iki tırın arasından çıktığı, aniden manevra yapıp kavşağa ters istikamete girdiği görülüyor. Kavşakta durmadan ana yola kontrolsüz çıkan küçük çocuk, İzmir istikametine seyreden Osman T. idaresindeki 45 K 1961 plakalı kapalı kasa kamyonet ile çarpıştığı görülüyor.
Feci kaza kamerada...Bisikletiyle yolculuk yapan 10 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:37 Kaynak: İHA
Uşak, Kula, 3. Sayfa
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