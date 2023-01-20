Feci kaza kamerada...Emekli imam oğlunun mezarına giderken kazada öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Feci kaza kamerada...Emekli imam oğlunun mezarına giderken kazada öldü

20.01.2023 20:58

Feci kaza kamerada.

Feci kaza kamerada...Emekli imam oğlunun mezarına giderken kazada öldü

İSTANBUL - Küçükçekmece'de yaşayan emekli imam, oğlunun mezarına gitmek için yolun karşısına geçtiği sırada araba çarptı. Kazada emekli imam Şerif Uğur, hayatını kaybederken yanında bulunan öğrencisi de yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Halkalı Gümrük Yolu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kur'an kursu öğrencisi ile beraber oğlunun mezarına giden emekli imam Şerif Uğur, yolun karşına geçmeye çalıştığı sırada, henüz sürücü kimliği bilinmeyen bir otomobil şoförü çarptı. Çarpmanın etkisiyle Uğur ve öğrencisi yola savruldu. Ağır yaralanan emekli imam Uğur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi olmayan öğrencinin tedavisi ise devam ettiği öğrenildi. Emniyette ifadesi alınan sürücünün savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı. Hayatını kaybeden emekli imam Şerif Uğur cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Helallik alınan Uğur'un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Mardin'in Nusaybin ilçesine götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken görüntüde, yeşil ışıkta geçtiği ileri sürülen Uğur, çarpmanın etkisiyle havaya savrulduğu görülüyor.

"Çarpan kişi masumdu"

Öte yandan kazaya ilişkin konuşan Şerif Uğur'un oğlu Sadullah Uğur, "Babam her Perşembe günü mezarlığa gidiyordu. Bu Perşembe günü de giderken karşıdan karşıya geçerken babama çarpıyor. Biz de hemen hastaneye götürdük orada da çok ilgilendiler ama maalesef hakkın rahmetine kavuştu. Babam büyük bir alimdi büyük bir seydaydı, mekanı cennet olsun. Daha önce Mardin Nusaybin ilçesinde 30 sene imamlık yapmıştır, emekli olduktan sonra Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir medresede hizmet yapmaya başladı. Elhamdülillah çevresiyle davasıyla İslam'a ve insanlara hizmet etti. Babam çok büyük bir alim olduğu için çevresinde çok insan toplandı seveni çoktu. Çarpan kişi masumdu bilmeyerek oldu. Babamın da suçu vardı kırmızı ışıkta geçiyordu. Görmeden çarpmış. Bizim kanaatimiz o şekilde. Allah rahmet eylesin" dedi.

"Talebesiyle havaya savruldu"

Kaza hakkında konuşan görgü tanığı Ramazan Yusufoğlu, "Seyda her Perşembe mezarlığa giderdi. Arabasını iş yerimizin önüne park edip, gitti. Karşıya geçerken araba çarptı. Talebesiyle havaya savruldu. Vefat etmiş, Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Öte yandan kazayla ilgili başlatılan inceleme sürerken kazada hayatını kaybeden emekli imam Şerif Uğur'un, mahallede öğrencilere Kuran ve İslami ilimler verdiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Feci kaza kamerada...Emekli imam oğlunun mezarına giderken kazada öldü Feci kaza kamerada...Emekli imam oğlunun mezarına giderken kazada öldü KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI EMEKLİ İMAM ÖLDÜ KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI EMEKLİ İMAM ÖLDÜ

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Feci kaza kamerada...Emekli imam oğlunun mezarına giderken kazada öldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:48 İsveç, Türk elçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına onay verdi! Türkiye'den skandala sert tepki
20:34 Dünyaca ünlü futbolcu Dani Alves, cinsel saldırı suçundan tutuklandı
20:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinleyenler arasında yer alan 3 ünlü isim dikkat çekti
20:26 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romanlara özel sosyal konut projesi başlatıyoruz
18:01 Davos Zirvesi'nde konuşan Babacan'dan iktidara gönderme: Seçimlerden sonra hükümet değişecek
19:38 Galatasaraylılar yıkımı yaşadı! Manchester City yıldız futbolcuyla nikah tazelemek istiyor
18:43 Kocaeli'de karne mutluluğu yerini hüzne bıraktı! Evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler
19:24 İstanbul'da trafik durma noktasında! Yoğunluk yüzde 90'lara ulaştı
19:04 PKK/YPG'li teröristlerden Kilis'e hain saldırı! 6 roket birden attılar
18:26 Son Dakika: Türkiye seçim havasına girdi! Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "14 Mayıs" çıkışına ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2023 22:14:08. #1.12#
SON DAKİKA: Feci kaza kamerada...Emekli imam oğlunun mezarına giderken kazada öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement