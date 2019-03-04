Son Dakika Haberleri: Feci Kaza Kamerada... Maslak'ta Dere Yatağına Uçan Aracın Sürücüsü Öldü

Feci Kaza Kamerada... Maslak'ta Dere Yatağına Uçan Aracın Sürücüsü Öldü

1 saat önce

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - TAMİRİNİN ardından sanayiden aldığı aracıyla test sürüşüne çıktığı belirtilen Vedat Gülbey dere yatağına uçtu.

Feci Kaza Kamerada... Maslak'ta Dere Yatağına Uçan Aracın Sürücüsü Öldü, System.String[]
Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - TAMİRİNİN ardından sanayiden aldığı aracıyla test sürüşüne çıktığı belirtilen Vedat Gülbey dere yatağına uçtu. Ters dönen araçta ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gülbey hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 13.30 sıralarında Maslak Akasya sokak üzerinde meydana geldi. Vedat Gülbey (24) sanayide parçası değişen 34 VTC 55 plakalı aracını test etmek için sürüşe çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybeden Gülbey, Maslak'ta dere yatağına uçtu. Ters dönen araçta ağır yaralanan Gülbey, ambulansla Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Gülbey hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerindeki ekipler kullanılamaz halde olan aracı bulunduğu yerden çıkararak inceleme başlattı. Otomobil tutkunu olan Vedat Gülbey'in sosyal medya hesaplarında araçlarla çekilmiş birçok fotoğraf ve görüntüsü bulunuyor. Gülbey'in paylaştığı görüntülerden birinde aşırı hızla kullanılan bir araç da yer alıyor,

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen aracın kontrolden çıkarak dere yatağına uçtuğu görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:14 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Maslak, Güncel
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