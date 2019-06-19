Son Dakika Haberleri: Feci kaza kamerada... Motosikletle çarpışan bisiklet sürücüsü yaralandı
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Feci kaza kamerada... Motosikletle çarpışan bisiklet sürücüsü yaralandı

9 dakika önce

BEŞİKTAŞ'ta hatalı dönüş yapan motosiklete hızla gelen bisikletlinin çarpması kameraya yansıdı.

Feci kaza kamerada... Motosikletle çarpışan bisiklet sürücüsü yaralandı, System.String[]
BEŞİKTAŞ'ta hatalı dönüş yapan motosiklete hızla gelen bisikletlinin çarpması kameraya yansıdı. Kaza geçtiğimiz günlerde Barbaros Bulvarı'nde meydana geldi. Beşiktaş istikametine hızla ilerleyen bir bisiklet sürücüsü, hatalı şekilde yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havada takla atan bisikletli metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan bisiklet sürücüsü  ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

 


Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:53 Kaynak: DHA
Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Güncel
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