Feci kaza! Karşıdan karşıya geçmek isteyen çift motosiklet çarpması sonucu hayatlarını kaybetti - Son Dakika
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Feci kaza! Karşıdan karşıya geçmek isteyen çift motosiklet çarpması sonucu hayatlarını kaybetti

07.07.2022 10:37
Feci kaza! Karşıdan karşıya geçmek isteyen çift motosiklet çarpması sonucu hayatlarını kaybetti

Isparta'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet ve Kıymet Saraç çifti motosikletin çarpması sonucu hayatlarını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler ise cansız bedenleri morga kaldırdı.

Isparta'da A.B.Ö.'nün kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet ve Kıymet Saraç çiftine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yayalar savrulurken, devrilen motosiklet ve sürücüsü ise sürüklendi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

MOTOSİKLETCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet ve Kıymet Saraç çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı motosiklet sürücüsü ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

CANSIZ BEDENLERİ MORGA KALDIRILDI

Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürülürken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Feci kaza! Karşıdan karşıya geçmek isteyen çift motosiklet çarpması sonucu hayatlarını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Feci kaza! Karşıdan karşıya geçmek isteyen çift motosiklet çarpması sonucu hayatlarını kaybetti - Son Dakika
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