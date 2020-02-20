Feci kaza sonları oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Feci kaza sonları oldu - Son Dakika

Feci kaza sonları oldu

7 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Feci kaza sonları oldu, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilin içerisinde sıkışan sürücü olay yerinde, ağır yaralanan eşi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.15 sıralarında eski Selendi yolu İncesu Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula'dan Selendi istikametine giden Hikmet Gülmez (60) idaresindeki 45 RA 1616 plakalı otomobil, İncesu Mahallesi kavşağında karşı yönden gelen Mehmet Ö. idaresindeki 35 ZV 0232 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Hikmet Gülmez ile eşi Teslime Gülmez (60) otomobil içerisinde sıkıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan Hikmet Gülmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Teslime Gülmez ise, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Teslime Gülmez de kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan tır sürücüsü Mehmet Ö. ise ifadesi alınmak üzere Kula İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan tır ve otomobil yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hasan Yiğen/İHA)

Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ahmet Kural'ın karıştığı zincirleme kazada araçlar kullanılamaz hale geldi
Alkollüyken kaza yapan Ahmet Kural, ehliyetini kaptırdığı yönündeki haberleri yalanladı Sabiha Gökçen'de kırıma uğrayan Pegasus uçağının kara kutusu çözüldü: Kulenin de hatası var Kanada'da meydana gelen zincirlemeye kazada 200 araç hasar gördü

Son Dakika Haberleri
19:00 Altın Palmiye Ödülleri, görkemli bir geceyle sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 19:26:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Feci kaza sonları oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]