Feci kaza sonrası Bağdat Caddesi'nde denetimler artırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Feci kaza sonrası Bağdat Caddesi'nde denetimler artırıldı - Son Dakika

Feci kaza sonrası Bağdat Caddesi'nde denetimler artırıldı

7 saat önce

Geçtiğimiz gece Bağdat Caddesi'nde yaşanan feci kaza sonrası caddede trafik denetimleri artırıldı.

Geçtiğimiz gece Bağdat Caddesi'nde yaşanan feci kaza sonrası caddede trafik denetimleri artırıldı. Kazada alkollü olduğu tespit edilen ve genç çifte dehşet anlarını yaşatan otomobilin sürücüsü Muhammed Enes Altun, 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı. Kazada ağır yaralanan Cansu Safi'nin ise yaşam savaşı hastanede devam ediyor.

Ünlü Bağdat Caddesi'nde denetimler artırıldı

Feci kazanın yaşandığı ve İstanbul'un ünlü caddelerinden olan Bağdat Caddesi'nde ki trafik uygulamaları artırıldı. Trafik polisleri caddenin belirli bir kısmında şüphelendikleri otomobilleri durdurarak ehliyet, ruhsat ve alkol kontrolü yapıyor. Son zamanlarda yaşanan bir çok feci kazada sürücülerin alkollü çıkması polislerin alkol üzerindeki hassasiyetini daha da fazla artırdı. Alkolmetre ile sürücülere alkol testi yapan polisler, alkollü olduğu anlaşılan sürücü hakkında cezai işlem yapıyor. Ruhsat sayesinde araçla ilgili tüm bilgilere ulaşan ekipler araç muayenesi başta olmak üzere yönetmelikteki tüm hususları uygulama noktasında durdukları araçlarda arıyor ve eksik çıkması halinde cezai işlem yapılıyor. Bağdat Caddesi'nde ki trafik uygulama noktasında da bir sürücüye aracının muayenesi eksik olduğu için cezai işlem uygulandı.

(İHA)

Feci kaza sonrası Bağdat Caddesi'nde denetimler artırıldı

Muhammed Enes, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:45 Kaynak: İHA
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