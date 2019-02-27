Feci Kaza: Sürücü Havada Taklalar Attı

Dominik'te otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Dominik'te otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır şekilde yaralandı. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.



Dominik Cumhuriyetinde aşırı süratli bir motosiklet, karşı yönden gelip dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü havada taklalar atarken, otomobilse savruldu. Ağır şekilde yaralanan şahıs, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.



(İHA)

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