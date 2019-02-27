Son Dakika Haberleri: Feci Kaza: Sürücü Havada Taklalar Attı

Feci Kaza: Sürücü Havada Taklalar Attı

2 dakika önce

Dominik'te otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Feci Kaza: Sürücü Havada Taklalar Attı, System.String[]
Dominik'te otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır şekilde yaralandı. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

Dominik Cumhuriyetinde aşırı süratli bir motosiklet, karşı yönden gelip dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü havada taklalar atarken, otomobilse savruldu. Ağır şekilde yaralanan şahıs, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:36 Kaynak: İHA

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