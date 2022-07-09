Feci kaza! Tarlaya giren araçta sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Feci kaza! Tarlaya giren araçta sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti

09.07.2022 14:05
Feci kaza! Tarlaya giren araçta sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti

Kütahya'da seyir halindeki bir araç hububat ekili tarlaya uçtu. Feci kazanın ardından yangın çıkarken, aracın içine sıkışan 21 yaşındaki sürücü, yanarak hayatını kaybetti.

Kütahya'da aracıyla kurbanlık küçükbaş hayvan dağıtımından ikamet ettiği Karaağıl köyüne dönmekte olan Burak Taşdemir (21) aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek hububat ekili tarlaya uçtu.

EKİPLER YANGINI SÖNDÜRDÜ

Kaza sonrası araçta çıkan yangın çıktı. Kazayı gören araç sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçta çıkan yangın söndürüldü.

SÜRÜCÜ YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

Aracın içinde sıkışan Burak Taşdemir yanarak hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Taşdemir'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Feci kaza! Tarlaya giren araçta sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Feci kaza! Tarlaya giren araçta sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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