Kocaeli'de özel harekat polisi olarak görev yaparken tayini Diyarbakır'a çıkan Ferhat Ö. ve eşi Sümeyye otomobille yola çıktı. Genç çiftin içerisinde bulunduğu otomobil, Şanlıurfa il sınırlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada polis memuru Ferhat Ö. hayatını kaybederken, eşi Sümeyye Ö. yaralandı. Yaralı, olay yerine giden ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Feci kaza! Tıra çarpan araçtaki özel hareket polisi hayatını kaybetti, eşi yaralandı - Son Dakika