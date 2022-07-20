Feci kaza! Tıra çarpan araçtaki özel hareket polisi hayatını kaybetti, eşi yaralandı - Son Dakika
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Feci kaza! Tıra çarpan araçtaki özel hareket polisi hayatını kaybetti, eşi yaralandı

20.07.2022 13:52

Şanlıurfa'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücü koltuğunda oturan özel harekat polisi kazada yaşamını yitirirken, eşi yaralı olarak tedavi altına alındı.

Kocaeli'de özel harekat polisi olarak görev yaparken tayini Diyarbakır'a çıkan Ferhat Ö. ve eşi Sümeyye otomobille yola çıktı. Genç çiftin içerisinde bulunduğu otomobil, Şanlıurfa il sınırlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen plakalı tıra arkadan çarptı.

EŞİ YARALANDI

Kazada polis memuru Ferhat Ö. hayatını kaybederken, eşi Sümeyye Ö. yaralandı. Yaralı, olay yerine giden ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tıra arkadan çarpan araçtaki özel hareket polisi öldü, eşi yaralandı
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Özel harekat polisi tayin yolunda kazada hayatını kaybetti, eşi yaralandı Özel harekat polisi tayin yolunda kazada hayatını kaybetti, eşi yaralandı Son dakika haberleri: Otomobilin koyun sürüsüne dalma anı kamerada Son dakika haberleri: Otomobilin koyun sürüsüne dalma anı kamerada
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Şanlıurfa, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Feci kaza! Tıra çarpan araçtaki özel hareket polisi hayatını kaybetti, eşi yaralandı - Son Dakika

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