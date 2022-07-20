Kazada polis memuru Ferhat Ö. hayatını kaybederken, eşi Sümeyye Ö. yaralandı. Yaralı, olay yerine giden ambulansla Suruç Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kocaeli 'de özel harekat polisi olarak görev yaparken tayini Diyarbakır 'a çıkan Ferhat Ö. ve eşi Sümeyye otomobille yola çıktı. Genç çiftin içerisinde bulunduğu otomobil, Şanlıurfa il sınırlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen plakalı tıra arkadan çarptı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Şanlıurfa, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Feci kaza! Tıra çarpan araçtaki özel hareket polisi hayatını kaybetti, eşi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.