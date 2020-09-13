Feci kaza ucuz atlatıldı - Son Dakika

Feci kaza ucuz atlatıldı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, araçtan burnu kanamadan çıktı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, araçtan burnu kanamadan çıktı.
Kaza, Antalya- Alanya D-400 Karayolu Manavgat ilçesi Hocalar kavşağında meydana geldi. Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Özgün Ünal'ın kullandığı 06 FH 3127 plakalı otomobil, Denizkent kavşağından D-400 karayoluna çıkmakta olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile çarpmamak için direksiyonu kırınca Hüseyin Asar'ın kullandığı 07 EC 155 plakalı otomobile arkadan çarptı. Hüseyin Asar'ın kullandığı otomobil, çarpışmanın şiddetiyle refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak devirdikten sonra yolun karşı tarafına geçti. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamazken, D-400 karayolu Antalya istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. - ANTALYA
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 13 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 1527 yeni vaka tespit edildi Günlerdir haber alınamayan yabancı uyruklu kadın, evinde ölü bulundu Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Gerginlik giderilirse Erdoğan ile görüşmeye hazırım Trabzon'da ilk tehlike yaşandı! Defans son anda topu kornere attı Meteoroloji'den 15 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Fenerbahçeli Miha Zajc, İtalyan ekibi Genoa'ya transfer oldu Yol verme tartışması nedeniyle kadın sürücü ile kamyon şoförü tekme tokat kavga etti Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Sörloth için Leipzig ve Tottenham'la görüşüyoruz Kanuni sondaj gemisi için geri sayım başladı! Karadeniz'de çalışmalara başlıyor Şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti Lübnan'da koronavirüslü mahkumların görüntüleri tepki çekti Sivas'ta çocuk parkında çıplak gezen şahıs, trafik kazasında hayatını kaybetti Gaziantepli ünlü iş insanı Mehmet Teymur, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti G.Saray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Taşdemir ve Ahmet Çalık yer almadı Mustafa Kapı'nın transfer videosunda Burak Yılmaz, G.Saray maçı izlediği görüldü