Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

27.04.2022 00:58
Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Eskişehir'de hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'de hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Günyüzü'ne bağlı Kayakent Mahallesi Topal Yaylası Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zafer K. (51) idaresindeki 26 ZD 100 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hanefi P.'nin (82) kullandığı 26 AEA 536 plakalı hafif ticari araç, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sebebiyle kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kaza neticesinde 26 ZD 100 plakalı araç sürücüsü Zafer K. ve 26 AEA 536 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Hanefi P. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Dudu P. (77), kızı Hava P.(57) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Kazada ağır yaralanan 77 yaşındaki Dudu P.'nin hastaneye kaldırıldığı esnada tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yolda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Diğer yaralılar Zafer K., Hanefi P. ve Hava P.'nin tedavilerinin devam ettiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Sürücüsünün baygınlık geçirdiği iddia edilen kargo aracı park halindeki 7 araca çarptı Sürücüsünün baygınlık geçirdiği iddia edilen kargo aracı park halindeki 7 araca çarptı Son dakika haberleri! Eskişehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Son dakika haberleri! Eskişehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Eskişehir, Tragger, Hanefi, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Alişan, Seda Sayan'a düğün hediyesi olarak muhabbet kuşu aldı
00:52 Bir vatandaş Ankara sokaklarında çırılçıplak bir şekilde dolaştı!
00:42 BBP lideri Destici'den CHP'yi eleştirdi: Bunların derdi milleti ayaklandırmaya çalışmak
00:41 Taksim'deki Gezi Davası protestoları ile ilgili 51 kişi gözaltına alındı!
00:38 Karim Benzema tarih yazıyor! Akılalmaz performansını dünya konuşuyor
00:30 Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu!
00:10 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanlığı adaylığa davet etmesinin nedenini paylaştı!
00:04 Manchester City-Real Madrid maçında yağmur gibi gol yağdı
00:04 Bursa'da çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü
23:47 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Milli Muharip Uçak açıklaması heyecanlandırdı: Tecrübemiz az ama inancımız çok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 01:35:45. #1.12#
SON DAKİKA: Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement