Son Dakika Haberleri: Feci kazada 4 cenaze 3 tabut: Türkiye'nin yüreğini yakan kazada ölenler son yolculuklarına uğurlandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Feci kazada 4 cenaze 3 tabut: Türkiye'nin yüreğini yakan kazada ölenler son yolculuklarına uğurlandı

26 dakika önce

Feci kazada 4 cenaze 3 tabut: Türkiye'nin yüreğini yakan kazada ölenler son yolculuklarına uğurlandı Ölen kardeşler tek tabuta konulduMANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen ve aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada ölenler için cenaze töreni düzenleniyor.

Feci kazada 4 cenaze 3 tabut: Türkiye'nin yüreğini yakan kazada ölenler son yolculuklarına uğurlandı
Ölen kardeşler tek tabuta konuldu
MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen ve aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada ölenler için cenaze töreni düzenleniyor. Kazada ölen 1 yaşındaki 1 yaşındaki H.Y. ve 8 yaşındaki Ziynet Yarıcı aynı tabutta camiye getirildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden Cumali Yarıcı, ikiz bebeklere hamile olan eşi Hicran Yarıcı ile 1 yaşındaki bebekleri H.Y. ve 8 yaşındaki kızları Ziynet Yarıcı için cenaze töreni düzenleniyor. Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kılınacak cenaze namazı öncesi camiye 3 tabutun getirilmesi dikkat çekerken 1 yaşındaki H.Y. ve 8 yaşındaki Ziynet Yarıcı kardeşlerin tek tabuta konulduğu öğrenildi.
Feci kazada 4 cenaze 3 tabut: Türkiye'nin yüreğini yakan kazada ölenler son yolculuklarına uğurlandı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:53 Kaynak: İHA
Turgutlu, Türkiye, Manisa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Feci kazada 4 cenaze 3 tabut Elektrikte 2 milyon abone "usulsüz" kullanım yapıyor Çorlu'daki tren kazası davasında mahkeme heyeti çekildi TEM'de 'yol verme' cinayeti! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 13:19:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Feci kazada 4 cenaze 3 tabut: Türkiye'nin yüreğini yakan kazada ölenler son yolculuklarına uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]