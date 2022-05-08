Feci kazada ağır yaralanan genç kurtarılamadı - Son Dakika
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Feci kazada ağır yaralanan genç kurtarılamadı

08.05.2022 23:36
Feci kazada ağır yaralanan genç kurtarılamadı

Aydın-Denizli karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aydın- Denizli karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aydın-Denizli Karayolu Köşk ilçesi Ovaköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Ortalık adeta savaş alanına dönerken 38 UF 345 plakalı otomobil ikiye ayrıldı. İkiye ayrılan otomobilin sürücüsü Erhan Günel ise kazada ağır yaralandı. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan genci, ambulansla hastaneye kaldırdı. Günel, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken yaşam savaşını kaybeden gencin yakınları, ölüm haberi üzerine yasa boğuldu. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Aydın-Denizli Karayolu Köşk ilçesi Ovaköy mevkiinde E.G. idaresindeki 38 UF 345 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride uçmuş, A.Ç. idaresindeki 20 ASR 88 plakalı otomobil ve C.Y. idaresindeki 20 ALY 15 plakalı otomobil ile çarpışmıştı. Çarpmanın etkisi ile 38 UF 345 plakalı otomobil ikiye bölünürken, 20 ASR 88 plakalı otomobil ise yoldan çıkarak tarlaya uçmuştu. İkiye bölünen aracın sürücüsü E.G., 20 ASR 88 plakalı otomobil içerisindeki A.Ç., N.Ç., S.Ç., S.Ç. ile 20 ALY 15 plakalı otomobil içerisindeki C.Y. ve E.Y. yaralanmıştı. - AYDIN

Feci kazada ağır yaralanan genç kurtarılamadı
Feci kazada ağır yaralanan genç kurtarılamadı
Feci kazada ağır yaralanan genç kurtarılamadı
Feci kazada ağır yaralanan genç kurtarılamadı
Feci kazada ağır yaralanan genç kurtarılamadı
Feci kazada ağır yaralanan genç kurtarılamadı
Feci kazada ağır yaralanan genç kurtarılamadı

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Otomobil, Denizli, Savaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Feci kazada ağır yaralanan genç kurtarılamadı - Son Dakika


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