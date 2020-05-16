Feci kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Feci kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde midibüs ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde midibüs ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, 16.15 sıralarında Adapazarı ilçesi Korucuk-Adapazarı duble yolu üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Sebahattin Zaim Bulvarı üzerinde Karaman istikametine doğru seyir halinde olan 34 RP 522 plakalı Necdet P. idaresindeki midibüs, iddiaya göre önüne çıkan kadına çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, karşı şeride geçerek Mustafa Demir idaresindeki 52 LL 180 plakalı işçi servisi ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada iki sürücü ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralanarak çeşitli hastanelere kaldırılmıştı. Kaza sonrasında bölge adeta savaş alanına dönerken, araçlar ise çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönmüştü. Kazada ağır yaralanan 52 LL 180 plakalı servisin Ünyeli sürücüsü Mustafa Demir kaldırıldığı Yenikent Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 12:41 Kaynak: İHA
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