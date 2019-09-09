Son Dakika Haberleri: Feci kazada bir aile yok oldu: 5 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Feci kazada bir aile yok oldu: 5 ölü

31 dakika önce

Erzurum'da bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Feci kazada bir aile yok oldu: 5 ölü, System.String[]

Erzurum'da bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre kaza, saat 06.30 sıralarında Erzurum- Tortum yolu istikameti Karagöbek mevkiinde meydana geldi. Umut Y. idaresindeki 08 YD 488 plakalı araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce menfez duvarına çarptı ardından şarampole yuvarlandı. Aracın ters dönmesi sonucu araç içerisinde sıkışan sürücü Umut Y., Birgül Y., Nürgül Ö., Salih Ö. ve Elif Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.


Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edilirken tüm müdahalelere rağmen araç içerisinde yer alan aileden hiç kimse kurtarılamadı.


Jandarma olayla ilgili tahkikat başlatırken, yuvarlanan araç şarampolden vinç yardımıyla çıkartıldı. - ERZURUM

Erzurum, Tortum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erzurum'da korkunç kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Arkadaşlarının ifadesi ile dolandırıcılık yapan abla-kardeş hapsi boyladı İstanbul'da korkutan yangın: Yüzlerce hayvan telef oldu Şehirler arası yolda sızıp kalan kadını sağlık ekipleri uyandırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 11:00:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Feci kazada bir aile yok oldu: 5 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]