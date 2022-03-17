Feci kazada burnu bile kanamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Feci kazada burnu bile kanamadı

17.03.2022 15:22
Feci kazada burnu bile kanamadı

Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin orta refüje çarparak metrelerce sürüklenmesi kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin orta refüje çarparak metrelerce sürüklenmesi kameraya yansıdı. Takla atan otomobilden sürücünün burnu bile kanamadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun Karaköprü Karşıyaka Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, orta refüje çarparak devrildi. Devrilen otomobil, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücünün, burnu bile kanamadı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ŞANLIURFA

Feci kazada burnu bile kanamadı
Feci kazada burnu bile kanamadı
Feci kazada burnu bile kanamadı
Feci kazada burnu bile kanamadı

YORUMLAR
500
ŞANLIURFA'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA 1 ÖLÜ, 3 YARALI ŞANLIURFA'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA 1 ÖLÜ, 3 YARALI Şanlıurfa'da tır alev topuna döndü Şanlıurfa'da tır alev topuna döndü

Diyarbakır, Karşıyaka, Şanlıurfa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Feci kazada burnu bile kanamadı - Son Dakika


Son Dakika
15:21 İtfaiye amirinin annesi yangında hayatını kaybetti!
15:17 Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Baş şüpheli Zeynal A. iki yıl sonra gözaltına alındı
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru, faiz ve enflasyon açıklaması: Geçiş sürecinin bedellerini yaşıyoruz
15:12 Mahkum bu akşam ekranlarda! Sinyor sonunda ortaya çıktı, tozu dumana katmaya geliyor!
15:10 Bahar Candan, görüntülerini çeken kişiden şikayetçi oldu!
15:04 Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Hakan, Züleyha ile görüşmek için çılgın bir plan yapıyor!
15:03 Son anket: Millet ile Cumhur ittifakları arasında fark artıyor, AK Parti ile CHP arasındaki fark azalıyor
14:55 Ukrayna'dan dehşete düşüren görüntü! Rus ordusu, teslim olan sivil vatandaşı gözünü kırpmadan öldürdü
14:53 Barcelona Başkanı Laporta, İstanbul turunda! Eğlence mekanında yapılan davete Ali Koç da gitti
14:43 Kremlin sözcüsü Putin'in Ukrayna'daki operasyon bölgesine gitmeyeceğini duyurdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 15:42:08. #1.12#
SON DAKİKA: Feci kazada burnu bile kanamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement