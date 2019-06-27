Feci kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuk toprağa verildi
1 saat önce
Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuk bugün toprağa verildi.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:34 Kaynak: İHA
'nin Develi
ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuk bugün toprağa verildi.
Dün akşam saatlerinde Soysallı-Çayırözü mevkiinde meydana gelen kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki M.E.D, Sindelhöyük
Çarşı Camide bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sindelhöyük mezarlığına defnedildi.
Kılınan cenaze namazında Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar
ve Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak da bulundu. - KAYSERİ
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