Feci kazada hayatını kaybeden 5 kişilik aile toprağa verildi - Son Dakika

Feci kazada hayatını kaybeden 5 kişilik aile toprağa verildi

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları fenalık geçirdi

Kazada hayatını kaybeden minik Göktuğ, 1. sınıfa başlayacaktı

Bir aileyi yok eden sürücü kazanın nasıl olduğunu anlamamış

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilde aynı aileden hayatını kaybeden 5 kişi, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Kazaya neden olan kamyon sürücüsünün ise kazanın nasıl olduğunu anlamadığını söylediği öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Kandıra ilçesi D-650 Karayolu Kocabayramlar Mahallesi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan Barhan idaresindeki Fiat marka 34 BSM 420 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen belediyeye ait Samet K. yönetimindeki 34 VZ 6212 plakalı Mercedes marka kamyon çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 7 kişiden 5'i hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden sürücü Serkan Barhan (37), eşi Duygu Barhan (33), çocukları Göktuğ Barhan (6), Serkan Barhan'ın kız kardeşi Tuğba Kılıç ile 2 yaşındaki kızı Berra Kılıç, Körfez Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden 5 kişi için Körfez Asri Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyetin de katıldığı cenaze namazı öncesinde hayatını kaybeden ailenin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Kazada hayatını kaybeden Duygu Barhan'ın abisi Fatih Deniz, tabutların başında fenalık geçirdi. Deniz, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Aile üyeleri için teker teker helallik istenmesinin ardından cenaze namazı kılındı. Namazın ardından hayatını kaybeden aile üyeleri dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanarak, İlimtepe Merzarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

1. sınıfa başlayamadan hayatını kaybetti

Kazada yaralanan Serkan Barhan'ın babası Raşit Barhan'ın Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım bakım ünitesinde tedavisi sürerken, eşi Necla Barhan ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Kazada vefat eden torunları 6 yaşındaki Göktuğ Barhan'ın anaokul eğitimini tamamladığı, bu yıl İlköğretim 1. sınıfa başlayacağı öğrenildi.

Sürücü kazanın nasıl olduğunu anlamamış

Kaza sonrası gözaltına alınan kamyon sürücüsü Samet K. ise jandarmadaki ifadesinde kazanın nasıl olduğunu anlamadığını söylediği öğrenildi. Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri süren sürücünün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.