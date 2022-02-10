Üye Girişi
Feci kazada hayatını kaybeden çift, toprağa verildi - Son Dakika

Feci kazada hayatını kaybeden çift, toprağa verildi

10.02.2022 14:32
Feci kazada hayatını kaybeden çift, toprağa verildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden çift, toprağa verildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden çift, toprağa verildi.

Kaza, İzmit ilçesi Gazanfer Bilge Bulvarı Santral rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Sönmez kontrolündeki 41 AEE 891 plakalı otomobil, havanın yağışlı ve zeminin ıslak olması sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrularak önce kaldırıma çarpan ve daha sonrasında ise yaklaşık 1 buçuk metre yüksekliğindeki duvardan düşen otomobil, aile sağlık merkezinin duvarına çarparak durabildi.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan sağlık kontrollerinde anne Pamuk Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Baba Murat Sönmez ve kızları Nazlı Sönmez Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Sönmez'de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Nazlı Sönmez'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Hastanedeki MR randevusundan dönüyorlarmış

2 kız 2 erkek olmak üzere 4 çocuk sahibi çift Pamuk ve Murat Sönmez'in, kazanın yaşandığı gün kızları Nazlı Çelik'in MR randevusu için Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nden döndükleri öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Murat Sönmez ve Pamuk Sönmez'in cenazeleri bugün öğle namazına müteakip İzmit Eyüp Sultan Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Kullar Kız Köprü Mezarlığı'na defnedildi. - KOCAELİ

Feci kazada hayatını kaybeden çift, toprağa verildi
Feci kazada hayatını kaybeden çift, toprağa verildi
Feci kazada hayatını kaybeden çift, toprağa verildi
Feci kazada hayatını kaybeden çift, toprağa verildi
Feci kazada hayatını kaybeden çift, toprağa verildi
Feci kazada hayatını kaybeden çift, toprağa verildi

YORUMLAR
500

Murat Sönmez, Otomobil, Kocaeli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Feci kazada hayatını kaybeden çift, toprağa verildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:20 A Milli Takım dünya sıralamasında 39. sıraya geriledi
14:19 Isparta felaketi sonrası Bakan Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelecek
13:59 Savaş ihtimali mi? Lavrov'dan Ukrayna'daki diplomatlarına çağrı: Ülkeyi terk edin!
13:18 Akşener 'İYİ Kalkınma Kongresi'nde: Temel problemlerimizden biri istikrarsızlık oldu!
12:18 Şule Çet'le ilgili "bir kadın bir erkekle içki içmişse cinsel ilişkiye razıdır" demişti! O doktora 6 aylığına meslekten men
13:43 Japonya'da sumo turnuvasında 252 korona vakası!
13:31 MSB'den ABD ile devam eden F-35 görüşmelerine ilişkin açıklama geldi
13:21 Koku duyusu güçlü olanların cinsel hayatı daha renkli! Araştırmacılar anlattı
13:04 Hande Erçel oynamak istediği rolü çizdi! Yeteneği ve istediği karakter dikkat çekti
10:26 Çamaşır suyuyla kedi öldüren, mama toplayan hayvan düşmanı komşularını teşhir etti: Bu sitede hayvan hakları ihlal ediliyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 14:41:26. #1.11#
SON DAKİKA: Feci kazada hayatını kaybeden çift, toprağa verildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement