Feci kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla yolun karşısına geçerken, kontrolünü kaybeden aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Durmuş Ali B.'nin cenazesi son yolculuğuna ailesi ve arkadaşları tarafından uğurlandı.

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Otomobiliyle köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti