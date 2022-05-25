Feci kazada hayatını kaybeden şehit yakınları son yolculuğuna uğurlandı

Şehit yakınının son vasiyeti yerine getirildi

KASTAMONU - Bolu'nun Gerede ilçesinde dinlenme tesisi girişinde park halindeki iki tıra çarpan otomobilde hayatını kaybeden şehit ailesi, Kastamonu'nun Araç ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı. Cenazede babasının vasiyeti üzerine duyuruda bulunan oğlu, "Babamın kime borcu var ise beni bulsun" dedi.

Gerede- Karabük karayolu Çayören köyü mevkiinde yol üzerinde bulunan dinlenme tesisine girmek istedikleri sırada Şefika Azoğlu idaresindeki 41 PF 022 plakalı otomobil, tesiste park halinde olan 2 tıra çarparak aralarında kaldı. Bir kısmı tırın altında kalan otomobildeki vatandaşlar araç içerisinde sıkıştı.Kazada Şefika Azoğlu ile Emine Azoğlu ve akrabaları Hasan Kısmet hayatlarını kaybetti, İbrahim Azoğlu ise yaralandı.

Yapılan otopsinin ardından hastanenin morgundan alınan cenazeler, Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Çubukludere köyüne getirildi. Burada baba evlerinden alınan helallik sonrası cenazeler köy meydanına getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından kazada hayatlarını kaybeden Şefika Azoğlu ile Emine Azoğlu ve akrabaları Hasan Kısmet, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze namazının kılındığı sırada babasının vasiyetini duyuran Bayram Kısmet, çiftçilikle uğraşan babasının borcu alanlarının kendisini bulmasını istedi.

Öte yandan, 2016 yılında Sakarya'da geçirdiği motosiklet kazası sonrasında şehit düşen Teğmen Mustafa Azoğlu'nun annesi Şefika Azoğlu ile babaannesi Emine Azoğlu oldukları öğrenildi. Kazada ölen sürücünün eşi İbrahim Azoğlu'nun tedavisi devam ediyor.