Feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı - Son Dakika

Feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı

6 saat önce

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.

Feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı, System.String[]

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.


Kaza, ilçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Akçaabat istikametine seyir halinde olan Mardale İshvili Emzali yönetimindeki ZZ-295-BB Gürcü plakalı tır, önündeki yolcu minibüsüne çarpmıştı. Kazada, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zehra Tütüncü ile Halim Kurt (74) hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak Haçkalıbaba Devlet Hastahanesinde tedavi altında bulunan Neslihan Karkaç da (23) hayatını kaybetti.


Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3 çıkarken yaralı sayısı ise 18 olduğu öğrenildi. Yaralıların bir kısmı tedavinin ardından taburcu edilirken kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Akçaabat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:41 Kaynak: İHA
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